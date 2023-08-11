В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни
Полицейские эвакуировали людей из главной достопримечательности Франции – Эйфелевой башни – примерно в полдень из-за угроз взрыва, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.
"Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы вскоре после полудня в субботу после получения сообщения о бомбе", - передает канал.
На место прибыли саперы для проведения проверки на наличие бомбы.
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