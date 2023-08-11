Азербайджанец возвращался из Стамбула в Баку с кокаином и марихуаной
На таможенном посту «Международный аэропорт терминал-1» Главного таможенного управления на воздушном транспорте была проведена проверка вещей гражданина Азербайджана, прибывшего в Баку из Стамбула.
Как сообщается, при досмотре чемодана было обнаружено 5 контейнеров, спрятанных от таможенного контроля, в которых находились наркотические вещества - 750 831 грамм кокаина, 2944 грамма марихуаны, 2742 грамма гашиша, 3202 грамма психотропного вещества MDMA, 28 таблеток «Lyrica 150 мг» и 28 капсул «Lyrica 300 мг», содержащих сильнодействующее вещество прегабалин.