Стало известно, как поживает свергнутый президент Нигера

По словам члена семьи свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума, президент узнал о перевороте рано утром, когда его разбудил охранник. Он предупредил, что «есть проблемы», и ему следует укрыться в подвале резиденции, пишет The Financial Times.

Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает с Базумом ежедневный контакт.

«Базуму приносили рыбу и овощи. Но все это прекратилось пять дней назад. Президент и его семья едят консервы, макароны и рис. Они живут в нищенских условиях. По словам одного из соратников, настроение Базума приподнятое. Он отказывается подписать документ об отставке, и как говорит соратник, он никогда его не подпишет», - пишет издание.