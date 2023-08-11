Военная разведка Украины опубликовала видео работы морских дронов в Черном море.

Судя по таймингу на видео, речь об эпизодах от 24 мая, 11 июня, 1 и 3 августа. На кадрах видны военные корабли, некоторые ведут огонь по дронам.

24 мая сообщалось об атаке украинских морских дронов на разведывательное судно "Иван Хурс".

11 июня был атакован корабль "Приазовье" Черноморского флота России. В ночь на 1 августа россияне заявили об атаке на патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков".

В ночь на 4 августа был нанесен удар в бухте Новороссийска, где пострадал десантный корабль "Оленегорский горняк".