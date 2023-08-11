Греция присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

Греция поддержала гарантии безопасности для Украины. Она стала четырнадцатой страной, присоединившейся к декларации G7, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Спасибо народу и правительству Греции, которая стала 14 страной, присоединившейся к вильнюсской Декларации G7 в поддержку Украины.

Увеличивается количество государств, которые готовы участвовать в обеспечении способности Украины защищаться и предотвращать повторение агрессии", - отметил Ермак.

Он добавил, что Украина продолжает работать с партнерами, пообещав "больше хороших новостей".