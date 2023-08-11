Какой Ибадоглу? Под гусеницами остались целые государства! на злобу дня
У вечной азербайджанской оппозиции беда с радостью ходят рядом. И сосуществуют где-то по соседству. С недавних пор в среде противников власти упрочил свои позиции ныне известный в мире Губад Ибадоглу.
Заурядный азербайджанский экономист средней руки, обычный лектор за кафедрой в бывшем советском нархозе приобрел известность своими хлесткими критическими выступлениями в пору активности гамбаровского «Мусавата». Ибадоглу, как глава экономической комиссии партии, больше концентрировал свою критику на экономической политике и коррупции. Да, он выступал с популярными и в какой-то мере востребованными в протестном электорате критическими мыслями, но праворадикальный нацдековский люмпен-класс его так и не принял и не воспринял. Слабоватый оратор, без очаровывающей харизмы, слишком заурядный, сероватый и чрезмерно предсказуемый. Имитационная личность и политическая вялость Ибадоглу усугублялась тиражируемыми злыми языками соперников слухами о порочных связях с властью и нечистоплотностью в «соросовских проектах». Ибадоглу, через которого проходили грантовые миллионы, жил на широкую ногу, что сильно раздражало быдлокласс. Да и тесные связи брата мусаватиста – нынешнего депутата Вугара Байрамова с одной из провластных группировок усиливали подозрения оппозиции.
Как для фронтистов, так и мусаватистов Ибадоглу оставался забредшей в чуждое пространство темной лошадкой. Половинчатый политик, грантоед с подмоченной репутацией, непонятый быдлоклассом экономический аналитик, как и ожидалось, с треском проиграл на выборах нового башкана серому Арифу Гаджилы. Но Ибадоглу не опустил руки и создал какую-то странную фантомную организацию под названием «АДР», созвучную с культовой среди маргинальной массы нацдеков Первой Республикой. Но Ибадоглу неожиданно исчез из поля зрения, чуть позже громко объявив о своей новой преподавательской миссии в элитарной Лондонской экономической школе. Больше удивил не Ибадоглу, а элитарная экономическая школа, остановившая свой выбор на посредственном второклассном специалисте из Азиопы. Чему Ибадоглу-горемыкин учил лондонских студентов, остается догадываться…
И чуть позже азербайджанский политик с британским пенсне подтвердил известную аксиому о жизнедеятельности азербайджанской эмигрантской среды. Судьба абсолютного большинства азербайджанских политических эмигрантов тому яркий красноречивый пример, как правило, эти дуалисты не могут срастись с новым обществом, принять новые устои и чуждый им менталитет, физически они там – в Лондоне, Берлине и Париже, но виртуально продолжают находиться и работать в Баку. Парадоксально, но многие из них в силу собственного бессилия, необразованности и ничтожности в конце концов стали на службу азербайджанского правительства, ибо не смогли начать новую жизнь в описанном ими же «райском земном крае». Там деньги тоже не сыплются с неба. Впрочем, как и в Баку.
Ибадоглу появился в новой ипостаси ныне популярного на постсоветском пространстве «путинского узника» Навального. Он тоже разоблачал, обвинял, поражал, но делал это как-то безвкусно и плоско, трафаретно окрашивая свою критику. Ибадоглу пытался взорвать информационное пространство, но его почти никто не слушал и не замечал. И вот странное возвращение «лондонского профессора» на родину тоже осталось незамеченным. Если бы не неожиданный арест председателя партии-однодневки. Какая-то забавная оффшорная история…
Скоро про Ибадоглу благополучно забудут, и он превратится в банальную статистику в реестре трагикомичных правозащитников. Однако во всей этой истории умиляет детский восторг околооппозиционной диванной партии. Естественно, арест Ибадоглу, как и задержание других общественных активистов, вызвали реакцию в Вашингтоне. И появились несколько публикаций, осуждающих эти аресты. И статьи в каких-то американских газетах превратились в лучик новой надежды и радости оппозиционеров. Что-то написала газета «Вашингтон пост»? Ну и что? Так в этих газетах ежедневно выходят сотни публикаций о тысячах инцидентов во всем мире.
Неужели оппозиционеры настолько деградировали, что не осознают изменения мирового порядка? Права человека и либеральные ценности остались под гусеницами кровавой и вязкой Третьей мировой войны, уничтожающей целые страны. Что говорить о судьбах отдельных людей во времена вдребезги рухнувшей старой мировой политической системы, под обломками которой осталась не только западная правозащитная система, но и такие организации как Совет Европы или ОБСЕ? Человеческой цивилизации не до прав каких-то отдельных людей. Она находится в борьбе за выживание!
Кровавая схватка мировых держав создала реальную угрозу самодостаточности сотен малых государств. В Украине, Центральной Африке, на Ближнем Востоке погибают тысячи людей, и их убивают государства. Какие статьи и какие заявления? В современном мире ценность жизни человека поглощена кровожадной империалистической войной. Этой ценности больше не осталось. Есть только интересы государства! Да, грустно, но это жестокая реальность.
Беда человеческих осколков, разлетевшихся от былой азербайджанской оппозиции, заключается в том, что они по-прежнему живут в своем выдуманном социальном мирке, похожем на обособленный от общей сети микроблог. И в этот микромир – микроблог пришла радость. Какой-то американский журналист вспомнил о каком-то Ибадоглу в дальнем уголке земного шара. Сиюминутными восторгами и томительной депрессией переполнены суетливые будни азербайджанской политической жизни…