Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 18:45

У вечной азербайджанской оппозиции беда с радостью ходят рядом. И сосуществуют где-то по соседству. С недавних пор в среде противников власти упрочил свои позиции ныне известный в мире Губад Ибадоглу. Заурядный азербайджанский экономист средней руки, обычный лектор за кафедрой в бывшем советском нархозе приобрел известность своими хлесткими критическими выступлениями в пору активности гамбаровского «Мусавата». Ибадоглу, как глава экономической комиссии партии, больше концентрировал свою критику на экономической политике и коррупции. Да, он выступал с популярными и в какой-то мере востребованными в протестном электорате критическими мыслями, но праворадикальный нацдековский люмпен-класс его так и не принял и не воспринял. Слабоватый оратор, без очаровывающей харизмы, слишком заурядный, сероватый и чрезмерно предсказуемый. Имитационная личность и политическая вялость Ибадоглу усугублялась тиражируемыми злыми языками соперников слухами о порочных связях с властью и нечистоплотностью в «соросовских проектах». Ибадоглу, через которого проходили грантовые миллионы, жил на широкую ногу, что сильно раздражало быдлокласс. Да и тесные связи брата мусаватиста – нынешнего депутата Вугара Байрамова с одной из провластных группировок усиливали подозрения оппозиции.

Как для фронтистов, так и мусаватистов Ибадоглу оставался забредшей в чуждое пространство темной лошадкой. Половинчатый политик, грантоед с подмоченной репутацией, непонятый быдлоклассом экономический аналитик, как и ожидалось, с треском проиграл на выборах нового башкана серому Арифу Гаджилы. Но Ибадоглу не опустил руки и создал какую-то странную фантомную организацию под названием «АДР», созвучную с культовой среди маргинальной массы нацдеков Первой Республикой. Но Ибадоглу неожиданно исчез из поля зрения, чуть позже громко объявив о своей новой преподавательской миссии в элитарной Лондонской экономической школе. Больше удивил не Ибадоглу, а элитарная экономическая школа, остановившая свой выбор на посредственном второклассном специалисте из Азиопы. Чему Ибадоглу-горемыкин учил лондонских студентов, остается догадываться… И чуть позже азербайджанский политик с британским пенсне подтвердил известную аксиому о жизнедеятельности азербайджанской эмигрантской среды. Судьба абсолютного большинства азербайджанских политических эмигрантов тому яркий красноречивый пример, как правило, эти дуалисты не могут срастись с новым обществом, принять новые устои и чуждый им менталитет, физически они там – в Лондоне, Берлине и Париже, но виртуально продолжают находиться и работать в Баку. Парадоксально, но многие из них в силу собственного бессилия, необразованности и ничтожности в конце концов стали на службу азербайджанского правительства, ибо не смогли начать новую жизнь в описанном ими же «райском земном крае». Там деньги тоже не сыплются с неба. Впрочем, как и в Баку. Ибадоглу появился в новой ипостаси ныне популярного на постсоветском пространстве «путинского узника» Навального. Он тоже разоблачал, обвинял, поражал, но делал это как-то безвкусно и плоско, трафаретно окрашивая свою критику. Ибадоглу пытался взорвать информационное пространство, но его почти никто не слушал и не замечал. И вот странное возвращение «лондонского профессора» на родину тоже осталось незамеченным. Если бы не неожиданный арест председателя партии-однодневки. Какая-то забавная оффшорная история…

Скоро про Ибадоглу благополучно забудут, и он превратится в банальную статистику в реестре трагикомичных правозащитников. Однако во всей этой истории умиляет детский восторг околооппозиционной диванной партии. Естественно, арест Ибадоглу, как и задержание других общественных активистов, вызвали реакцию в Вашингтоне. И появились несколько публикаций, осуждающих эти аресты. И статьи в каких-то американских газетах превратились в лучик новой надежды и радости оппозиционеров. Что-то написала газета «Вашингтон пост»? Ну и что? Так в этих газетах ежедневно выходят сотни публикаций о тысячах инцидентов во всем мире. Неужели оппозиционеры настолько деградировали, что не осознают изменения мирового порядка? Права человека и либеральные ценности остались под гусеницами кровавой и вязкой Третьей мировой войны, уничтожающей целые страны. Что говорить о судьбах отдельных людей во времена вдребезги рухнувшей старой мировой политической системы, под обломками которой осталась не только западная правозащитная система, но и такие организации как Совет Европы или ОБСЕ? Человеческой цивилизации не до прав каких-то отдельных людей. Она находится в борьбе за выживание!