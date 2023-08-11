Глава Штаба обороны Британии в Киеве
Киев посетил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами", - сообщил Залужный.
По его словам, они уже успели провести работу на одном из пунктов управления.
К тому же Главнокомандующий ВСУ подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с наступательными и оборонительными действиями украинских военных.
Кроме того, стороны обсудили потребности украинских войск.