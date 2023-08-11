Ниджат Абасов вновь победил и близок к четвертьфиналу Кубка мира

Сегодня на Кубке мира по шахматам в Баку началась 1/8 финала мужского турнира.

Единственный оставшийся на турнире представитель Азербайджана Ниджат Абасов (2632) играл белыми фигурами против Салеха Салема (2661) из ОАЭ и одержал победу на 54-м ходу!

Завтра Ниджату нужно будет удержать ничью черными, и тогда он выйдет в четвертьфинал, где его соперником будет победитель пары Сантош Гуджрати Видит (Индия) – Ян Непомнящий (Россия). В первой партии соперники сыграли вничью.

1/8 финала – уже большое достижение для Ниджата Абасова, а выход в четвертьфинал и вовсе станет гигантским успехом для азербайджанского шахматиста.

Напомним, ранее он прошел зимбабвийца Макото Родвелла, француза Лорана Фрессине, нидерландца Аниша Гири и россиянина Петра Свидлера.

Изначально Азербайджан на Кубке мира представляли 13 шахматистов и 5 шахматисток. Увы, лидеры азербайджанских шахмат Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов и Гюнай Мамедзаде выбыли из борьбы на ранних стадиях.

Из сегодняшних партий также следует выделить победу лидера мирового рейтинга Магнуса Карлсена над украинцем Василием Иванчуком.