Китай как бомба замедленного действия новая геоэкономика
Джо Байден назвал Китай «бомбой замедленного действия»: «У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что когда у плохих людей есть проблемы, они делают плохие вещи».
Выступая в штате Юта, американский президент обратил внимание публики на невеселые дела в китайской экономике: «Для нормального развития Китаю нужен ежегодный восьмипроцентный рост, а сейчас эти показатели около двух процентов».
Можно спорить, насколько точны статистические выкладки Байдена. Национальное статистическое агентство Китая сообщает, что экономика страны росла с темпом 4,5% в первом квартале года и 6,3% во втором, хотя специалисты выражают сомнение в цифрах, которые Китай дает о себе. Очевидно, представление президента США основано на его разговорах со своими советниками, и в Белом доме царит именно такое представление о происходящем в Поднебесной: «Китай в беде».
Джо Байден не впервые говорит об этом. Так, на брифинге 27 июня он заявил, что «у Китая колоссальные проблемы». Правда, тогда он не стал вдаваться в детали. Как известно, идея о принципиальном преимуществе либеральной демократии над авторитаризмом – кредо Байдена, лежащее в основе как его избирательной программы, так и политики в качестве американского лидера. Возможно, усматривая симптомы неблагополучия в Китае, главном глобальном сопернике США, он выдает желаемое за действительное?
Российский экономист Андрей Мовчан, давно перебравшийся в Лондон, склонен придерживаться тех же оценок. Он приводит впечатляющие данные падения китайского экспорта. За первые семь месяцев 2023 года США экспортировали из Китая на 23,1%, а Евросоюз — на 20,6% меньше, чем годом раньше. В долларах это означает потерю 250 миллиардов. Но не только страны Запада, государства Юго-Восточной Азии экспортировали из Китая на 21% меньше. Причем речь идет о снижении закупок в основном товаров с относительно высокой добавленной стоимостью, не обычного китайского ширпотреба. Это сказалось на резком снижении закупок Китаем микросхем – на 17%.
Казалось бы, Пекин с лихвой компенсировал эти потери, нарастив торговый оборот с Россией на 36% за те же семь месяцев, а чисто экспорт – на немыслимые 74%. Вот только в деньгах, обращает внимание Андрей Мовчан, это рост лишь на 40 миллиардов, несравнимая цифра с многократно большими потерями в торговле с США и ЕС. И это при том, что уже сейчас импорт из Китая составляет половину всего российского импорта. Но даже доведя его до 75%, что вряд ли, удалось бы добиться прироста всего на 20 миллиардов: стратегически тупиковое направление, хотя и, безусловно, выгодное.
Можно только лишний раз констатировать: экономическое чудо Китая стало возможно благодаря выходу на безразмерные рынки США и Евросоюза, чему поспособствовали инвестиции тех же США и Евросоюза. Партнерство с Россией нисколько не компенсирует потери, если они случаются на ключевом направлении. В свою очередь Россия, сведя свои экономические контакты с Западом к минимуму и полностью, безальтернативно переключившись на Китай, получила зависимость второго порядка: стала зависимой от зависимого. И если сейчас есть веские основания говорить, что Китай в беде, то как же тогда можно охарактеризовать состояние российской экономики, которая все больше «подсаживается» на китайскую?
И да, слова Байдена про то, что плохие люди, оказавшись в проблемной ситуации, делают плохие вещи, следует все время держать в уме. Россия, кажется, решила посвятить себя в последние годы иллюстрированию этого тезиса. Остается надеяться, что Китай, наблюдая последствия, не захочет следовать по ее стопам, и бомба не сработает.