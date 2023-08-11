Леонид Швец, автор haqqin.az 20:15

Джо Байден назвал Китай «бомбой замедленного действия»: «У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что когда у плохих людей есть проблемы, они делают плохие вещи». Выступая в штате Юта, американский президент обратил внимание публики на невеселые дела в китайской экономике: «Для нормального развития Китаю нужен ежегодный восьмипроцентный рост, а сейчас эти показатели около двух процентов».

Можно спорить, насколько точны статистические выкладки Байдена. Национальное статистическое агентство Китая сообщает, что экономика страны росла с темпом 4,5% в первом квартале года и 6,3% во втором, хотя специалисты выражают сомнение в цифрах, которые Китай дает о себе. Очевидно, представление президента США основано на его разговорах со своими советниками, и в Белом доме царит именно такое представление о происходящем в Поднебесной: «Китай в беде». Джо Байден не впервые говорит об этом. Так, на брифинге 27 июня он заявил, что «у Китая колоссальные проблемы». Правда, тогда он не стал вдаваться в детали. Как известно, идея о принципиальном преимуществе либеральной демократии над авторитаризмом – кредо Байдена, лежащее в основе как его избирательной программы, так и политики в качестве американского лидера. Возможно, усматривая симптомы неблагополучия в Китае, главном глобальном сопернике США, он выдает желаемое за действительное? Российский экономист Андрей Мовчан, давно перебравшийся в Лондон, склонен придерживаться тех же оценок. Он приводит впечатляющие данные падения китайского экспорта. За первые семь месяцев 2023 года США экспортировали из Китая на 23,1%, а Евросоюз — на 20,6% меньше, чем годом раньше. В долларах это означает потерю 250 миллиардов. Но не только страны Запада, государства Юго-Восточной Азии экспортировали из Китая на 21% меньше. Причем речь идет о снижении закупок в основном товаров с относительно высокой добавленной стоимостью, не обычного китайского ширпотреба. Это сказалось на резком снижении закупок Китаем микросхем – на 17%.