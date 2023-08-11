Россия послала сигнал Турции DEFENCE NEWS
Россия послала Турции сигнал, когда нанесла удар по украинскому предприятию "Мотор Сич", производящему двигатели для турецких самолетов, полагает издание Defence News.
Частное турецкое предприятие "Байкар" производит беспилотники Akıncı и Kızılelma, для которых "Мотор Сич" поставляет двигатели.
Аналитик по вопросам безопасности и обороны, работающий в Тбилиси, Евгений Коган считает, что российский президент Владимир Путин, по сути, говорит своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану: "Несмотря на наши дружеские отношения и уважение друг к другу, затея вашего зятя на Украине дорого ему обойдется (имеется в виду глава компании Baykar Сельчук Байрактар, женатый на одной из дочерей турецкого президента)".