Украина обещает уничтожить Черноморский флот

Украина активно ведет работы по интеграции морских портов для обеспечения экспорта зерна. Однако, в случае агрессии со стороны России, Черноморский флот и определенные компоненты других флотов будут уничтожены, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Россия заплатит своим Черноморским флотом, если будет угрожать кораблям в Черном море работать "зерновому коридору".

"Россия начинает осознавать, что Черноморская акватория - это не море внутренней юрисдикции. И что будет очень больно. И президент Украины сказал очень четко: будете наносить удары, будем тогда уничтожать флот, и до конца войны у вас Черноморского флота с элементами Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов не будет", - заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что нужно решить два вопроса для запуска "зернового коридора".

"Что касается собственно зерновой сделки, безусловно, мы пытаемся решить две задачи. Первая - сухопутные коридоры. Они не позволяют в таком объеме вывозить зерно. Второе - сейчас мы обсуждаем возможность, готовим судно, которое будет пытаться пройти по коридору в рамках нашего соответствующего до сих пор юридического договора с ООН и с Турцией. Попробуем привлечь даже водный коридор", - подчеркнул Подоляк.