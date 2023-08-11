В Россию переехала треть Таджикистана

По последним данным исследования Института демографических исследований Института социологии Российской академии наук, число граждан Таджикистана в России перевалило за 3 миллиона человек в 2023 году.

Статистика не учитывает тех, кто уже получил российское гражданство или ВНЖ. Всё население Таджикистана составляет около 10 миллионов.

«Правительство Таджикистана организовало рабочие группы по оценке жилищных условий трудовых мигрантов в России и распространению информации среди них. Пять групп были направлены в города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа и Новосибирск», - говорится в сообщении Минтруда Таджикистана.