Польша начала операцию на границе с Беларусью

Польская армия начала операцию Rengaw по сдерживанию на границе с Беларусью с участием 4 000 солдат.

Целью операции является сдерживание и оперативная реакция на угрозы со стороны Беларуси.

«У нас есть операция GRYF под командованием Пограничной службы по закрытию и укреплению границы. Но я принял решение создать военную оперативную группу. Задачей бойцов будет обучение Войска Польского здесь же в полевых условиях, и формирование резерва на случай ухудшения ситуации на польско-беларусской границе», - рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.