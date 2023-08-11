Собчак посоветовала смириться с войной

Бороться за перемены в России бесполезно, нужно понять, что сопротивления нет и быть не может, заявила российская журналистка Ксения Собчак The New York Times.

Собчак заметила, что тысячи россиян были арестованы за протест против войны, сотни журналистов находятся в изгнании, лидеры оппозиции отбывают многолетние тюремные сроки, но все это не остановило Владимира Путина в решимости продолжать вторжение в Украину.

«Либеральные россияне должны найти способы смириться с войной Путина, потому что они ничего не могут с этим поделать», - заявила она.