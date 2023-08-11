В Америке все жарче и жарче: теперь шьют дело на Байдена наша корреспонденция
Команда юристов Белого дома была уверена, что все осталось позади. Единственное, что нужно было сделать сыну президента Хантеру Байдену — это явиться 26 июля в суд, ответить на ряд вопросов и подписать несколько бумаг. И продолжавшееся пять лет расследование против него по обвинению в налоговом мошенничестве и во лжи при покупке пистолета (тогда он сообщил, что у него не были проблемы с наркотиками, в то время как они были и весьма серьезные) было бы закончено. Это стало бы классической схемой признания вины в обмен на снятие обвинений.
Но во второй половине пятницы ситуация перевернулась. Генеральный прокурор США Мэррик Гарланд совершенно неожиданно для всех сообщил, что он предоставил новые полномочия для продолжения дела против Байдена-младшего специальному прокурору Дэвиду Вайсу, который и расследовал прежде незаконные действия Хантера. И если он приведет какие-либо новые факты против последнего, тот может угодить в тюрьму.
Эта новость стала настоящим шоком для Белого дома, где – повторяю - все уже сбросили со счетов дело Хантера. Новое расследование может тянуться месяцами и совпасть по времени с ноябрьскими выборами, на которых Байден-старший, как известно, будет добиваться переизбрания. До этого его администрация полагала, в центре внимания нации будут деяния Дональда Трампа - по незаконному хранению секретных документов в его флоридской резиденции и фактическому подстрекательству к бунту и захвату Капитолия 6 января 2020 года.
Но теперь Фемида расправит свои крылья над двумя кандидатами в президенты.
Как пишет Washington Post, конечно, оба следствия сильно отличаются друг от друга. Трамп обвиняется фактически в попытке антиконституционного переворота, в то время как Хантер Байден - в банальном мошенничестве, к тому же первый - экс-президент США, а второй - обычный гражданин. Но, как бы то ни было, разворот в деле Байдена–младшего добавляет серьезный элемент политического напряжения во время начинающейся предвыборной кампании.
«Я уверен, что это не окончится хорошо для Белого дома», - говорит Дэвид Аксельрод, демократический консультант, который был в администрации Барака Обамы одним из ведущих стратегов тогдашней администрации. — Разумеется, никто в команде Байдена не заинтересован в том, чтобы это дело развивалось во время года выборов».
Республиканцы, между тем, подняли и тему нелегального обогащения Хантера Байдена, который получал миллионы долларов от олигархов России, Украины и Казахстана. В списке жертвователей, составленном в Палате представителей Конгресса, фигурирует, в частности, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.
На этом поприще наиболее активной фигурой является Джеймс Ковер, председатель комитета по надзору и отчетности. Три дня назад он опубликовал в специальном меморандуме данные о предполагаемой коррупции семейства Байденов и их фамилию назвал «брендом для сбора нелегальных пожертвований».
Во время пятилетнего сбора компромата на Хантера прокурор Вайс не нашел свидетельств о причастности к этой деятельности самого Джо Байдена. Да и указанное получение миллионов Хантером не является предметом расследования. Пока. Республиканцы в Конгрессе, без сомнения, будут настаивать на изучении и этих фактов коррупции.
Джо Байден неоднократно защищал своего сына. «Мой сын не сделал ничего плохого», - говорил он во время президентских дебатов в октябре 2019 года. «Я горжусь своим сыном», - заявил он на пресс-конференции в декабре 2020 года. «Я доверяю своему сыну», — сказал президент в интервью MSNBC в мае этого года.
Вчера Джо Байден, направлявшийся в свой загородный дом в Рихобот Бич, отказался комментировать возобновление расследования в отношении Хантера.
Конечно, демократы постараются как можно меньше говорить об этом деле. В отличие от республиканцев, которые вмиг выстроились перед телекамерами. Среди них и кандидаты в президенты. «Американский народ должен получить ответы на многие вопросы, и я только приветствую назначение специального прокурора Вайса», - заявил бывший вице-президент страны Майк Пенс, который участвует в гонке.