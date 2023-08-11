Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 22:34

Команда юристов Белого дома была уверена, что все осталось позади. Единственное, что нужно было сделать сыну президента Хантеру Байдену — это явиться 26 июля в суд, ответить на ряд вопросов и подписать несколько бумаг. И продолжавшееся пять лет расследование против него по обвинению в налоговом мошенничестве и во лжи при покупке пистолета (тогда он сообщил, что у него не были проблемы с наркотиками, в то время как они были и весьма серьезные) было бы закончено. Это стало бы классической схемой признания вины в обмен на снятие обвинений. Но во второй половине пятницы ситуация перевернулась. Генеральный прокурор США Мэррик Гарланд совершенно неожиданно для всех сообщил, что он предоставил новые полномочия для продолжения дела против Байдена-младшего специальному прокурору Дэвиду Вайсу, который и расследовал прежде незаконные действия Хантера. И если он приведет какие-либо новые факты против последнего, тот может угодить в тюрьму.

Эта новость стала настоящим шоком для Белого дома, где – повторяю - все уже сбросили со счетов дело Хантера. Новое расследование может тянуться месяцами и совпасть по времени с ноябрьскими выборами, на которых Байден-старший, как известно, будет добиваться переизбрания. До этого его администрация полагала, в центре внимания нации будут деяния Дональда Трампа - по незаконному хранению секретных документов в его флоридской резиденции и фактическому подстрекательству к бунту и захвату Капитолия 6 января 2020 года. Но теперь Фемида расправит свои крылья над двумя кандидатами в президенты. Как пишет Washington Post, конечно, оба следствия сильно отличаются друг от друга. Трамп обвиняется фактически в попытке антиконституционного переворота, в то время как Хантер Байден - в банальном мошенничестве, к тому же первый - экс-президент США, а второй - обычный гражданин. Но, как бы то ни было, разворот в деле Байдена–младшего добавляет серьезный элемент политического напряжения во время начинающейся предвыборной кампании. «Я уверен, что это не окончится хорошо для Белого дома», - говорит Дэвид Аксельрод, демократический консультант, который был в администрации Барака Обамы одним из ведущих стратегов тогдашней администрации. — Разумеется, никто в команде Байдена не заинтересован в том, чтобы это дело развивалось во время года выборов».