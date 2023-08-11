Азербайджанский каратист Рамиль Бахшалиев принес Азербайджану восьмое золото на II Играх стран СНГ в Беларуси.

В весовой категории до 60 кг он победил трех соперников и занял 1-е место.

Соревнования по каратэ стартовали сегодня в городе Могилев.

На данный момент у Азербайджана на Играх 8 золотых, 13 серебряных и 29 бронзовых наград. В общекомандном зачете среди 22 стран мы занимаем 4-е место, уступая России, Беларуси и Узбекистану.