Турецкие врачи меняли пол детям

Врачи и преподаватели академического состава Стамбульского университета давали детям препараты, останавливающие половое созревание, а также проводили операции по смене пола подросткам, сообщают турецкие СМИ.

Ранее группа турецких профессоров, среди которых есть академики, доценты и научные сотрудники Стамбульского университета, ЛГБТ-активисты и психиатры опубликовали статью-исследование «Эндокринологический подход к подросткам с гендерной дисфорией: опыт отделения детской эндокринологии в Турции», в котором сами описали процесс изменение пола несовершеннолетним пациентам.

«В нашей стране, к сожалению, операции по смене пола стали проводиться с нарушением медицинских принципов и законов, сейчас есть центры или врачи, которые начинают эти операции детям. В одном только опубликованном исследовании 22 ребенка использовали гормональные блокаторы, а 7 детей перенесли необратимые операции по смене пола», - приводит газета Yeni Şafak слова профессора Зеки Байрактара, призвавшего возбудить уголовное дело против причастных докторов и академиков.

Согласно турецкому законодательству, смена пола в Турции разрешена только после 19 лет и при одобрении комитета специалистов.