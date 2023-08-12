Зеленский поблагодарил Азербайджан

В видеообращении в субботу Зеленский отметил Германию за две дополнительные пусковые установки Patriot: "Это очень весомо. Спасибо. Спасибо Германии, спасибо людям, спасибо тебе, Олаф (канцлер Германии Олаф Шольц). Каждое существенное усиление нашей ПВО - тысячи спасенных жизней людей, реальное приближение полноценного воздушного щита для Украины. Каждый наш город, каждый населенный пункт должен быть защищен. Это станет основой общеевропейского воздушного щита".

По его словам, "на этой неделе наши пограничники получили мобильный комплекс медицинской поддержки от Нидерландов. Нидерланды вообще среди лидеров в оборонном сотрудничестве с Украиной. Политические взаимодействия реально защищают жизнь. Я благодарю за это людей Нидерландов. Спасибо всем, Марку (Марк Рютте, и.о. премьер-министра Нидерландов). Спасибо тебе".

"Есть готовность Азербайджана предоставить новый пакет гуманитарной поддержки, в частности, оборудование для разминирования. Это тоже одно из ключевых направлений нашей работы с партнерами", - сказал он.