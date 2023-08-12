Судебный процесс между «главным человеком в Азербайджане» и турецким дальнобойщиком ... в дело вмешался Эрдоган
Еще с 2018 года Хаджи Озтюрк, водитель грузовика, работающий в компании по продаже строительных материалов в турецком Трабзоне, не может получить деньги за транспортировку товаров в Азербайджан.
Ильгар Оруджев, владелец компании ООО İL, в пользу которой был доставлен груз, хотел забрать товар с таможни, не заплатив водителю. С этого времени грузовик Озтюрка находится на бакинском складе временного хранения, а между сторонами идет судебный спор. Водитель подробно рассказал турецким СМИ о том, что с ним произошло:
«Я перевез груз из Стамбула в Баку в сентябре 2018 года и с тех пор вынужден постоянно давать показания в суде. Директор ООО İL Ильгар Оруджев отказался оплачивать транспортные расходы, которые он должен был оплатить на основании договора».
Озтюрк также процитировал слова Оруджева, адресованные к нему:
«Я главный человек в Азербайджане, и я буду делать так, как мне угодно. Хочешь получить свои деньги – обращайся в суд».
Азербайджанские таможенники изъяли у турка документы и отогнали машину с грузом на стоянку.
«Я много раз жаловался, но безрезультатно, – сказал Озтюрк. – Таможенники, правда, меня успокаивали, говоря, что представители компании скоро приедут и заберут груз. Но этого не произошло; более того, мне не разрешили выехать из Азербайджана. Я не смог даже посетить похороны отца. Ко мне подсылали каких-то людей с угрозами, подавали на меня в суд на основании поддельных документов. Я смог доказать, что документы фальшивые, и судья потребовал доказательств со стороны истца. В итоге суд отклонил иск, поскольку он был необоснованным».
Однако ООО İL обжаловала решение суда низшей инстанции. Потом началась пандемия коронавируса, а затем война в Карабахе, и дело застопорилось. Наконец вышестоящий суд заслушал его и вернул в нижестоящий суд. На этот раз суд низшей инстанции вынес решение в пользу İL. Турок подал апелляцию в Верховный суд, откуда дело было направлено в суд низшей инстанции на новое рассмотрение. Также он направлял многочисленные жалобы в МИД Турции, посольство своей страны в Баку и другие инстанции.
По словам Озтюрка, Эсер Ченгель, таможенный советник посольства Турции в Баку, предоставил МИД Азербайджана заведомо ложные сведения о нём. Дипломат заявил, что водитель якобы потребовал дополнительные деньги от азербайджанского бизнесмена, а также сообщил о завершении судебного процесса.
В конце концов Хаджи Озтюрк покинул Баку и вернулся в Трабзон, чтобы проголосовать на недавних выборах в Турции, а также «встретиться с властями и донести до них проблему». Он смог лично передать свою жалобу президенту Реджепу Тайипу Эрдогану во время предвыборного митинга в Трабзоне. Теперь турок ждет реакции властей своей страны.
Найти достаточно информации об ООО İL в интернете нам не удалось. Выяснилось только, что компания была зарегистрирована в 2007 году, ее уставный капитал составляет 10 манатов, а законным представителем является Ильгар Оруджев. Также стало известно, что в 2022 году эта компания выигрывала тендер, проведенный Пенитенциарной службой Минюста. По результатам тендера компания должна была поставить данной службе инвентарь на сумму около 6 миллионов манатов.