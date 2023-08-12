Эльяс Шафиев, собкор 12 августа 2023, 23:53

Еще с 2018 года Хаджи Озтюрк, водитель грузовика, работающий в компании по продаже строительных материалов в турецком Трабзоне, не может получить деньги за транспортировку товаров в Азербайджан. Ильгар Оруджев, владелец компании ООО İL, в пользу которой был доставлен груз, хотел забрать товар с таможни, не заплатив водителю. С этого времени грузовик Озтюрка находится на бакинском складе временного хранения, а между сторонами идет судебный спор. Водитель подробно рассказал турецким СМИ о том, что с ним произошло:

«Я перевез груз из Стамбула в Баку в сентябре 2018 года и с тех пор вынужден постоянно давать показания в суде. Директор ООО İL Ильгар Оруджев отказался оплачивать транспортные расходы, которые он должен был оплатить на основании договора». Озтюрк также процитировал слова Оруджева, адресованные к нему: «Я главный человек в Азербайджане, и я буду делать так, как мне угодно. Хочешь получить свои деньги – обращайся в суд». Азербайджанские таможенники изъяли у турка документы и отогнали машину с грузом на стоянку. «Я много раз жаловался, но безрезультатно, – сказал Озтюрк. – Таможенники, правда, меня успокаивали, говоря, что представители компании скоро приедут и заберут груз. Но этого не произошло; более того, мне не разрешили выехать из Азербайджана. Я не смог даже посетить похороны отца. Ко мне подсылали каких-то людей с угрозами, подавали на меня в суд на основании поддельных документов. Я смог доказать, что документы фальшивые, и судья потребовал доказательств со стороны истца. В итоге суд отклонил иск, поскольку он был необоснованным».