Сколько человек получили солнечный удар в Азербайджане
В Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи, подведомственную Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), с 7 по 11 августа поступило 17 обращений в связи с солнечным ударом, сообщили в TƏBİB.
Было отмечено, что 10 из обратившихся - женщины, семь - мужчины.
"Из обратившихся 13 человек - взрослые, четверо - дети. В целом, госпитализированы 11 человек", - говорится в сообщении.
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