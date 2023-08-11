Сколько человек получили солнечный удар в Азербайджане

В Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи, подведомственную Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), с 7 по 11 августа поступило 17 обращений в связи с солнечным ударом, сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что 10 из обратившихся - женщины, семь - мужчины.

"Из обратившихся 13 человек - взрослые, четверо - дети. В целом, госпитализированы 11 человек", - говорится в сообщении.