Саудовская Аравия впервые назначила посла в Палестине

Глава дипломатической миссии Саудовской Аравии в Иордании Наиф ас-Судейри назначен послом по совместительству в Палестине, говорится в заявлении МИД королевства.

"Посол хранителя двух святынь (титул короля Саудовской Аравии) в Иордании Наиф ас-Судейри вручил советнику президента Палестины по дипломатическим вопросам Маджди аль-Халиди верительные грамоты в качестве посла по совместительству в Государстве Палестина и генерального консула в городе Иерусалиме", - указано в заявлении, опубликованном на странице ведомства в твиттере.

Ас-Судейри стал первым дипломатом, который будет представлять интересы Саудовской Аравии в Палестине. Церемония вручения верительных грамот состоялась в здании палестинского посольства в Аммане.