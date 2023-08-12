Айдын Керимов, автор haqqin.az 03:53

Несколько дней назад азербайджанские СМИ подробно рассказали об уникальной спецоперации Службы Госбезопасности в отношении Кямрана Зульфугарова, который нелегально прошел на территорию Азербайджана. Кямран прошел боевую подготовку в одном из лагерей террористической организации ИГИЛ на территории Сирии. Затем Зульфугаров присоединился к вооруженному отряду своего соотечественника - Ровшана Бадалова по прозвищу «Халид дайы», в составе которого принимал участие в вооруженных столкновениях. Из газет и официальных сообщений каждому известно, что «Исламское государство» разгромлено, а режим Башара Асада, при поддержке Москвы и Тегерана контролирует 80 процентов территории Сирии. Мог бы и больше, но турки и американцы не дают.

А на контролируемых территориях у Дамаска все хорошо, никакого ИГ там и в помине нет. Мирные феллахи спокойно обрабатывают свою землю – а в свободное время дарят цветы и мелкие денежные подарки своим освободителям, солдатам правительственной армии и иранским прокси, за право отвезти выращенную продукцию на базар. Идиллия, одним словом. Вот только совершенно непонятно, как при такой пасторали с начала этого года погибло 373 солдата правительственных войск и иранских прокси, а также 157 мирных жителей. Хотя, ответ на этот вопрос очевиден. ИГ разгромили, а его «спящие ячейки» чувствуют себя вполне комфортно. И не отказывают себе в «мелких радостях», таких как нападения на контрольно-пропускные пункты и блокпосты, на органы власти и другие правительственные объекты. Партизанская война, во всем ее великолепии, в Сирии и не думает заканчиваться. Тем более, что внутренняя политика режима Асада регулярно заботится о том, чтобы у «спящих ячеек» не возникало кадрового голода. Массовые репрессии и бессудные расправы, конфискация жилья и земельных наделов в пользу шиитов и числе иранских прокси, поборы армейцев с бизнеса и прочие «прелести» режима создают достаточное количество недовольных, готовых помогать подполью.