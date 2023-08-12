Икрам Нур, автор haqqin.az 04:04

Национальная ассамблея (парламент) Пакистана была распущена в четверг, 10 июля, что готовит страну к новым выборам, которые должны состояться в ноябре нынешнего года. Выборы в Пакистане после появления «фактора Имрана Хана» перестали быть скучным зрелищем и рутинной процедурой. Раньше все решалось договоренностями между Пакистанской мусульманской лигой-Наваз (ПМЛ-Н) семейства Шарифов и Пакистанской народной партией (ПНП) семейства Бхутто. Ну и еще утверждением этих договоренностей у военных.

Имран Хан, метеором промчавшийся по пакистанскому политическому полю, сломал этот устоявшийся рисунок бессменности старых элит, предложив Пакистану альтернативу и надежду на будущее. Чем поставил старые кланы в тупик, о выходе из которого они сейчас напряженно размышляют. Точнее – как бы им поизящнее оформить паузу, чтобы сбить волну народного возмущения, вызванного приговором Имрану Хану, которому на пять лет запрещено заниматься политикой. Уже сегодня можно говорить, что в ноябре выборы в парламент вряд ли состоятся. Поскольку пакистанские власти объявили о переписи населения, за которой последует перекраивание границ избирательных округов, что само по себе дело весьма небыстрое. А там, как рассчитывают в Исламабаде, народ успокоится, Имрана Хана подзабудут – и все вернется на круги своя. Определенная логика в таких рассуждениях есть – но только лишь определенная, да и то в небольшой ее части. Все судебные разбирательства и возбужденные против него уголовные дела, а их число составляет около полутора сотен не привели к снижению популярности экс-премьера в глазах пакистанской улицы. Более того, сформировали его образ как «страдальца за народ», которому старые кланы мстят, поскольку он покусился на их власть, на присвоенное ими право безраздельно править Пакистаном.