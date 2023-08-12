Тяжелое время и бремя Пакистана окаянные дни

Икрам Нур, автор haqqin.az

Национальная ассамблея (парламент) Пакистана была распущена в четверг, 10 июля, что готовит страну к новым выборам, которые должны состояться в ноябре нынешнего года.

Выборы в Пакистане после появления «фактора Имрана Хана» перестали быть скучным зрелищем и рутинной процедурой. Раньше все решалось договоренностями между Пакистанской мусульманской лигой-Наваз (ПМЛ-Н) семейства Шарифов и Пакистанской народной партией (ПНП) семейства Бхутто. Ну и еще утверждением этих договоренностей у военных.

Имран хан сломал прежний общественный договор в Пакистане

Имран Хан, метеором промчавшийся по пакистанскому политическому полю, сломал этот устоявшийся рисунок бессменности старых элит, предложив Пакистану альтернативу и надежду на будущее. Чем поставил старые кланы в тупик, о выходе из которого они сейчас напряженно размышляют. Точнее – как бы им поизящнее оформить паузу, чтобы сбить волну народного возмущения, вызванного приговором Имрану Хану, которому на пять лет запрещено заниматься политикой.

Уже сегодня можно говорить, что в ноябре выборы в парламент вряд ли состоятся. Поскольку пакистанские власти объявили о переписи населения, за которой последует перекраивание границ избирательных округов, что само по себе дело весьма небыстрое. А там, как рассчитывают в Исламабаде, народ успокоится, Имрана Хана подзабудут – и все вернется на круги своя.

Определенная логика в таких рассуждениях есть – но только лишь определенная, да и то в небольшой ее части. Все судебные разбирательства и возбужденные против него уголовные дела, а их число составляет около полутора сотен не привели к снижению популярности экс-премьера в глазах пакистанской улицы. Более того, сформировали его образ как «страдальца за народ», которому старые кланы мстят, поскольку он покусился на их власть, на присвоенное ими право безраздельно править Пакистаном.

Пакистан ожидают тяжелые месяцы, и в политическом, и в экономическом плане. Остается только надеяться, что из этих испытаний он выйдет с честью и достоинством

И все это происходит на фоне ухудшающегося социально-экономического положения пакистанцев. Инфляция остается на рекордно высоком уровне, а миллионы пакистанцев борются с кризисом стоимости жизни. Индекс потребительских цен в стране вырос на 28,3 процента в июле в годовом исчислении, при этом цены выросли на 3,5 процента в июле по сравнению с предыдущим месяцем. В июне рост индекса в годовом исчислении составил 29,4 процента после рекордных 38 процентов в мае.

Не сказать, что при Имране Хане было значительно лучше, но такова уж память улицы – при нем такого ухудшения, происходящего каждый день не было, и никто не сумеет убедить простых пакистанцев в обратном.

К тому же, нынешние власти и нынешний премьер существенно уступают своему предшественнику в харизме. И если Имран Хан, столкнувшись с экономическими проблемами выходил к народу и вселял в них надежду, что все эти трудности – временные, что совместными усилиями пакистанский народ их преодолеет, то нынешние власти ведут себя по-другому. Длинные и занудные объяснения причин, большинству аудитории непонятные, монотонное перечисление мер, которыми это будет исправляться…

А между тем 1 августа в Пакистане существенно подорожали бензин и дизельное топливо, потянув за собою и остальные цены. И через несколько дней они поднимутся вновь, поскольку таковы условия соглашения между Международным валютным фондом и Исламабадом, согласно которому в обмен на кредит в размере в 30 миллиардов долларов власти Пакистана повышают цены на энергоносители.

Пакистан ожидают тяжелые месяцы, и в политическом, и в экономическом плане. Остается только надеяться, что из этих испытаний он выйдет с честью и достоинством. Чтобы все его друзья могли с облегчением выдохнуть: «Пакистан, зиндабад!»