Тяжелое время и бремя Пакистана окаянные дни
Национальная ассамблея (парламент) Пакистана была распущена в четверг, 10 июля, что готовит страну к новым выборам, которые должны состояться в ноябре нынешнего года.
Выборы в Пакистане после появления «фактора Имрана Хана» перестали быть скучным зрелищем и рутинной процедурой. Раньше все решалось договоренностями между Пакистанской мусульманской лигой-Наваз (ПМЛ-Н) семейства Шарифов и Пакистанской народной партией (ПНП) семейства Бхутто. Ну и еще утверждением этих договоренностей у военных.
Имран Хан, метеором промчавшийся по пакистанскому политическому полю, сломал этот устоявшийся рисунок бессменности старых элит, предложив Пакистану альтернативу и надежду на будущее. Чем поставил старые кланы в тупик, о выходе из которого они сейчас напряженно размышляют. Точнее – как бы им поизящнее оформить паузу, чтобы сбить волну народного возмущения, вызванного приговором Имрану Хану, которому на пять лет запрещено заниматься политикой.
Уже сегодня можно говорить, что в ноябре выборы в парламент вряд ли состоятся. Поскольку пакистанские власти объявили о переписи населения, за которой последует перекраивание границ избирательных округов, что само по себе дело весьма небыстрое. А там, как рассчитывают в Исламабаде, народ успокоится, Имрана Хана подзабудут – и все вернется на круги своя.
Определенная логика в таких рассуждениях есть – но только лишь определенная, да и то в небольшой ее части. Все судебные разбирательства и возбужденные против него уголовные дела, а их число составляет около полутора сотен не привели к снижению популярности экс-премьера в глазах пакистанской улицы. Более того, сформировали его образ как «страдальца за народ», которому старые кланы мстят, поскольку он покусился на их власть, на присвоенное ими право безраздельно править Пакистаном.
И все это происходит на фоне ухудшающегося социально-экономического положения пакистанцев. Инфляция остается на рекордно высоком уровне, а миллионы пакистанцев борются с кризисом стоимости жизни. Индекс потребительских цен в стране вырос на 28,3 процента в июле в годовом исчислении, при этом цены выросли на 3,5 процента в июле по сравнению с предыдущим месяцем. В июне рост индекса в годовом исчислении составил 29,4 процента после рекордных 38 процентов в мае.
Не сказать, что при Имране Хане было значительно лучше, но такова уж память улицы – при нем такого ухудшения, происходящего каждый день не было, и никто не сумеет убедить простых пакистанцев в обратном.
К тому же, нынешние власти и нынешний премьер существенно уступают своему предшественнику в харизме. И если Имран Хан, столкнувшись с экономическими проблемами выходил к народу и вселял в них надежду, что все эти трудности – временные, что совместными усилиями пакистанский народ их преодолеет, то нынешние власти ведут себя по-другому. Длинные и занудные объяснения причин, большинству аудитории непонятные, монотонное перечисление мер, которыми это будет исправляться…
А между тем 1 августа в Пакистане существенно подорожали бензин и дизельное топливо, потянув за собою и остальные цены. И через несколько дней они поднимутся вновь, поскольку таковы условия соглашения между Международным валютным фондом и Исламабадом, согласно которому в обмен на кредит в размере в 30 миллиардов долларов власти Пакистана повышают цены на энергоносители.
Пакистан ожидают тяжелые месяцы, и в политическом, и в экономическом плане. Остается только надеяться, что из этих испытаний он выйдет с честью и достоинством. Чтобы все его друзья могли с облегчением выдохнуть: «Пакистан, зиндабад!»