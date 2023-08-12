Американские базы в Сирии под ракетными обстрелами

Военные объекты США в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке подверглись обстрелам отрядами боевиков арабских племен. Об этом сообщило иранское Fars News Agency.

Пять ракет, утверждается, поразили цели в районе газового поля Конико, четыре упали на базе у нефтяного месторождения Эль-Омар, еще одна ракета попала по аэродрому на базе Эш-Шаддади.

Как пишет агентство, со стороны Конико в небе поднимался густой клуб дыма, были слышны сигналы скорой помощи. Над местностью летал вертолет. О материальном ущербе и пострадавших не сообщалось.

На северо-востоке Сирии находятся девять американских военных баз. Дамаск считает военное присутствие США «незаконной оккупацией».