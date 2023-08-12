Украина получит из Германии новые супердроны

Помимо выполнения разведывательных функций, беспилотник может нести до восьми квадрокоптеров Hero R с вооружением. Hero R создан в сотрудничестве с израильским производителем UVision.

Издание называет аппараты супердронами, которые способны «видеть и слышать». В комплекты войдут наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта.

NG в названии дрона означает New Generation — эта модель является более усовершенствованной версией уже поставленных Киеву устройств. Luna NG выполняет разведывательные функции, однако ВСУ получат также модификацию, способную переносить оружие.

Беспилотник весит 40 кг, время полета — 6-8 часов. Он способен выполнять задачи на расстоянии 100 км и на высоте до 5 км. Его запуск осуществляется бесшумно на любой местности с помощью складной походной катапульты, а управление автоматизировано настолько, что управлять им чрезвычайно просто, предыдущий опыт управления беспилотниками для этого не требуется, говорится на сайте производителя.