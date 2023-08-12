Украина получит из Германии новые супердроны
Немецкий концерн Rheinmetall до конца года передаст Украине разведывательные БПЛА нового поколения Luna NG, пишет издание Bild.
Помимо выполнения разведывательных функций, беспилотник может нести до восьми квадрокоптеров Hero R с вооружением. Hero R создан в сотрудничестве с израильским производителем UVision.
Издание называет аппараты супердронами, которые способны «видеть и слышать». В комплекты войдут наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта.
NG в названии дрона означает New Generation — эта модель является более усовершенствованной версией уже поставленных Киеву устройств. Luna NG выполняет разведывательные функции, однако ВСУ получат также модификацию, способную переносить оружие.
Беспилотник весит 40 кг, время полета — 6-8 часов. Он способен выполнять задачи на расстоянии 100 км и на высоте до 5 км. Его запуск осуществляется бесшумно на любой местности с помощью складной походной катапульты, а управление автоматизировано настолько, что управлять им чрезвычайно просто, предыдущий опыт управления беспилотниками для этого не требуется, говорится на сайте производителя.