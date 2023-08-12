Посол Китая признал: Ситуацию в Украине могут решить только США и Европа

Война России и Украины затрагивает в первую очередь интересы европейской безопасности, и в урегулировании конфликта решающую роль играет активное участие США и Европы. Об этом заявил китайский посол в Германии Ву Кен в интервью Berliner Zeitung.

«Если они не будут активно участвовать, то кризису в ближайшее время не будет конца, независимо от того, как будет действовать Китай. Отношения между Россией и Китаем — это добрососедские отношения», — сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста о том, не мог бы китайский лидер Си Цзиньпин связаться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы предложить первым пойти навстречу Западу по вопросу Украины.

Журналист напомнил, что «так было с Кеннеди и Хрущевым» во время Карибского кризиса, когда Вашингтон согласился вывести ракеты из Турции, а СССР — с Кубы.

Китай призывает Украину и Россию вернуться за стол переговоров, продолжил посол, отметив, что у Пекина хорошие каналы связи как с Москвой, так и с Киевом: «Мало кто в мире поддерживает связь с обеими сторонами одновременно».

Ву Кен также выразил мнение, что американская сторона, хоть и играет особую роль в обеспечении безопасности Европы, «на самом деле не заинтересована в быстром политическом решении» ситуации в Украине.