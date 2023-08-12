У Туркменистана возникли вопросы к заявлению российской стороны по поводу заинтересованности «других стран» в присоединении к «газовому альянсу», в который сейчас входят Россия, Казахстан и Узбекистан. Об этом заявил заместитель председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мырад Арчаев. Его комментарий размещен на сайте туркменского МИД.

Поводом для комментария стало заявление директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского. По его словам, Москва не исключает «возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере» и знает, «что интерес к нему проявляют и другие государства».

«Заявление г-на Биричевского вызывает, как минимум, несколько вопросов. О каких «возможностях расширения» идет речь, какие «другие государства» проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за «трехсторонним взаимодействием» в газовой сфере? Обтекаемость формулировок, использованных российским дипломатом, не дает на них ответы. А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана», - говорит Арчаев.

Он напомнил, что Туркменистан, Казахстан и Узбекистан сотрудничают в вопросах поставок газа в Китай.

«В настоящее время функционируют три ветки газопровода «Туркменистан – Китай» по которым газ поставляется с туркменских месторождений на востоке и юго-востоке страны. Все три линии, производственные мощности, обеспечивающие их работу, были совместно построены исключительно туркменской и китайской сторонами – соответственно, Государственным концерном «Туркменгаз» и китайской нефтегазовой компанией CNPC. И сегодня крупнейшим поставщиком газа по этому трубопроводу является Туркменистан: из общего согласованного объема поставок, составляющего 55 млрд. кубометров в год, 40 млрд. кубометров законтрактованы Туркменистаном, а остальные объемы обеспечиваются Узбекистаном и Казахстаном. Источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено, и в существующую схему распределения объемов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода «Туркменистан – Китай» не входят», - подчеркнул замглавы «Туркменгаза».

По его словам, ни одна из сторон не консультировалась по этому вопросу с Ашхабадом. «Такой подход для туркменской стороны непонятен и неприемлем, и рассматривается нашей страной как не соответствующий нормам международного права и практике работы в газовой сфере. В этом контексте в Туркменистане вызывают серьезную обеспокоенность заявления официальных представителей, так или иначе затрагивающие международные обязательства нашей страны, и могущие посеять неясность и спекуляции относительно их выполнения другими участниками», - заявил Арчаев.

В январе 2023 года Россия вышла на первое место по объему поставок газа в Китай, сообщали ранее российские СМИ со ссылкой на данные китайской таможни. Общие поставки трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) из России в КНР составили 2,7 млрд кубометров против 2,2 млрд кубометров у Туркменистана. По итогам первого полугодия 2023 года Россия стала вторым по объемам поставщиком газа в Китай после Туркменистана. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные таможни КНР, Россия продала газа на 3,4 млрд долларов, а Туркменистан - более чем на 5 млрд долларов.