В декабре 2022 года в Германии была проведена крупнейшая в истории страны антитеррористическая операция. Правоохранительные орган разоблачили заговор, во главе которого стоял 71-летний Генрих фон Рёйсс. Об этом немецое издание Bild сообщило в своем телеграм-канале, ссылаясь на судебные документы от июля 2023 года.

В распоряжение Bild попали судебные документы от июля 2023 года, в которых говорится, что 8 декабря путчисты планировали штурмовать здание Бундестага и казармы бундесвера. Для этого они подготовили 1300 единиц оружия. В путче должны были участвовать 4-5 тысяч человек. Экс-депутат Бундестага передал им план подземного хода до здания парламента. Полицейские опередили мятежников всего на сутки. Из 25 задержанных тогда подозреваемых в тюрьме остаются 22 человека.

Издание утверждает со ссылкой на документы, что один из заговорщиков Франк Р. заранее обращался в генконсульство РФ в Лейпциге с вопросом, готова ли Москва «поддержать немецкие группы сопротивления». Вице-консул назначил ему встречу на 8 декабря. К тому времени Франк Р. уже был арестован. В июне 2022 года заговорщики также пытались назначить встречу в генконсульстве РФ, чтобы обсудить, признает ли Москва новое правительство во главе с Рёйссом.