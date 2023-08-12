Над Белгородской областью сбили беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа в ночь на 13 августа, заявило Министерство обороны РФ.

В ведомстве указали, что украинские военные пытались «осуществить террористическую атаку… по объектам на территории Российской Федерации». Силы ПВО обнаружили и уничтожили дрон. В министерстве отметили, что в результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

Около полуночи телеграм-канал Baza сообщал о «звуках взрывов и автоматных очередях» вблизи населенных пунктов Красная Яруга и Прилесье Белгородской области. «По предварительным данным, громкие звуки связаны с работой российских военных», — отмечало издание. Эту информацию в Минобороны РФ не комментировали.