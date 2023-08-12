Американцы надавили... и потопили иранские миллиарды галопом по востокам
Пакистан временно приостановил многомиллиардный проект строительства газопровода по импорту энергоносителей из Ирана.
Не вызывает сомнений, что решение о временной приостановке этого многострадального проекта, который должен был быть завершен еще в январе 2015 года, было принято Исламабадом под давлением США, которые изначально относились к этому проекту с большой подозрительностью. И, судя по всему, додавили пакистанцев.
Пакистанские власти заявили, что неспособны продвигать проект до тех пор, пока санкции США против Ирана остаются в силе или до тех пор, пока не будет получен сигнал из Вашингтона, разрешающий его возобновление. Мусадик Малик, государственный министр нефти Пакистана заявил по этому поводу, что Исламабад «направил Ирану уведомление о форс-мажорных обстоятельствах и оправданиях в соответствии с Соглашением о купле-продаже газа (GSPA), что в результате приостанавливает обязательства Пакистана по GSPA».
Что самое досадное для Ирана – так это то, что еще на прошлой неделе, когда глава иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиан был с визитом в Исламабаде – речи о приостановке не шло. Более того, в своих выступлениях он неоднократно упоминал этот проект как важный факт энергетического сотрудничества, укреплении экономического и инвестиционного партнерства между обеими странами. Не случилось. И сейчас Тегерану остается только гадать, будет ли эта приостановка временной – или же станет постоянной.
В Пакистане прекрасно осознают всю важность этого трубопровода. «Нам нужен этот [иранский] газ. Мы активно взаимодействуем [с правительством Ирана] в направлении получения этого газа, потому что это дает нам энергетическую безопасность», - как мантру повторяет все тот же Мусадик Малик, но переубедить Вашингтон не может. Единственное, что удалось добиться Исламабаду – это получить от американцев срок до 24 марта следующего года на урегулирование всех юридических споров с Тегераном.
Что, разумеется, не избавляет Исламабад от необходимости выплатить Тегерану неустойку, которая может составлять ни много, ни мало – а около 18 миллиардов (!) долларов, что для пакистанцев сумма явно неподъемная.
Исламабад оказался в сложном положении «тяни-толкая», попав в жернова американо-иранского противостояния. Тегеран давит на него и грозит неустойкой, а Вашингтон категорически отказывается пойти пакистанцам на встречу, блокируя важнейший для Пакистана энергетический проект, у которого в настоящее время нет в регионе альтернатив, если не считать проекта ТАПИ, который еще неизвестно когда будет.
В истории с газопроводом Иран-Пакистан Вашингтон в очередной раз продемонстрировал всему региону – именно он определяет здесь судьбу важнейших проектов и общую экономическую погоду. И в любой момент «легким движением руки» способен и выключить любой проект, и перекрыть кислород любому игроку. И претензий не принимает.
При одном небольшом условии: если заинтересованные в каких-либо проектах вовремя не согласуют свои интересы с американцами и не оговорят правила игры. Это, разумеется, совершенно не гарантирует, что Вашингтон в удобный для себя момент правила игры не поменяет, просто перевернув «шахматную доску» в свою пользу – но предварительное разрешение с берегов Потомака требуется обязательно.
Что вполне в духе американской дипломатии – «а давайте поторгуемся!» И Исламабаду, оказавшемуся сейчас в крайне сложной ситуации, со стороны Вашингтона предлагается именно торг: «А что вы нам предложите за то, чтобы мы не слишком усердствовали в запрете продолжения строительства газопровода». И пакистанцам предстоит серьезно поломать голову над тем, что может заставить американцев изменить свою позицию.
Они, кстати, вполне к этому готовы – вопрос только в цене, которую Пакистан за это готов заплатить.