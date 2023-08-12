Американцы надавили... и потопили иранские миллиарды галопом по востокам

Икрам Нур, автор haqqin.az

Пакистан временно приостановил многомиллиардный проект строительства газопровода по импорту энергоносителей из Ирана.

Не вызывает сомнений, что решение о временной приостановке этого многострадального проекта, который должен был быть завершен еще в январе 2015 года, было принято Исламабадом под давлением США, которые изначально относились к этому проекту с большой подозрительностью. И, судя по всему, додавили пакистанцев.

Пакистан дал Ирану от ворот поворот. Но кто вернет 18 миллиардов?

Пакистанские власти заявили, что неспособны продвигать проект до тех пор, пока санкции США против Ирана остаются в силе или до тех пор, пока не будет получен сигнал из Вашингтона, разрешающий его возобновление. Мусадик Малик, государственный министр нефти Пакистана заявил по этому поводу, что Исламабад «направил Ирану уведомление о форс-мажорных обстоятельствах и оправданиях в соответствии с Соглашением о купле-продаже газа (GSPA), что в результате приостанавливает обязательства Пакистана по GSPA».

Что самое досадное для Ирана – так это то, что еще на прошлой неделе, когда глава иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиан был с визитом в Исламабаде – речи о приостановке не шло. Более того, в своих выступлениях он неоднократно упоминал этот проект как важный факт энергетического сотрудничества, укреплении экономического и инвестиционного партнерства между обеими странами. Не случилось. И сейчас Тегерану остается только гадать, будет ли эта приостановка временной – или же станет постоянной.

В Пакистане прекрасно осознают всю важность этого трубопровода. «Нам нужен этот [иранский] газ. Мы активно взаимодействуем [с правительством Ирана] в направлении получения этого газа, потому что это дает нам энергетическую безопасность», - как мантру повторяет все тот же Мусадик Малик, но переубедить Вашингтон не может. Единственное, что удалось добиться Исламабаду – это получить от американцев срок до 24 марта следующего года на урегулирование всех юридических споров с Тегераном.

В истории с газопроводом Иран-Пакистан Вашингтон в очередной раз продемонстрировал всему региону – именно он определяет здесь судьбу важнейших проектов и общую экономическую погоду

Что, разумеется, не избавляет Исламабад от необходимости выплатить Тегерану неустойку, которая может составлять ни много, ни мало – а около 18 миллиардов (!) долларов, что для пакистанцев сумма явно неподъемная.

Исламабад оказался в сложном положении «тяни-толкая», попав в жернова американо-иранского противостояния. Тегеран давит на него и грозит неустойкой, а Вашингтон категорически отказывается пойти пакистанцам на встречу, блокируя важнейший для Пакистана энергетический проект, у которого в настоящее время нет в регионе альтернатив, если не считать проекта ТАПИ, который еще неизвестно когда будет.

В истории с газопроводом Иран-Пакистан Вашингтон в очередной раз продемонстрировал всему региону – именно он определяет здесь судьбу важнейших проектов и общую экономическую погоду. И в любой момент «легким движением руки» способен и выключить любой проект, и перекрыть кислород любому игроку. И претензий не принимает.

При одном небольшом условии: если заинтересованные в каких-либо проектах вовремя не согласуют свои интересы с американцами и не оговорят правила игры. Это, разумеется, совершенно не гарантирует, что Вашингтон в удобный для себя момент правила игры не поменяет, просто перевернув «шахматную доску» в свою пользу – но предварительное разрешение с берегов Потомака требуется обязательно.

Что вполне в духе американской дипломатии – «а давайте поторгуемся!» И Исламабаду, оказавшемуся сейчас в крайне сложной ситуации, со стороны Вашингтона предлагается именно торг: «А что вы нам предложите за то, чтобы мы не слишком усердствовали в запрете продолжения строительства газопровода». И пакистанцам предстоит серьезно поломать голову над тем, что может заставить американцев изменить свою позицию.

Они, кстати, вполне к этому готовы – вопрос только в цене, которую Пакистан за это готов заплатить.