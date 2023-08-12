Икрам Нур, автор haqqin.az 11:31

Пакистан временно приостановил многомиллиардный проект строительства газопровода по импорту энергоносителей из Ирана. Не вызывает сомнений, что решение о временной приостановке этого многострадального проекта, который должен был быть завершен еще в январе 2015 года, было принято Исламабадом под давлением США, которые изначально относились к этому проекту с большой подозрительностью. И, судя по всему, додавили пакистанцев.

Пакистанские власти заявили, что неспособны продвигать проект до тех пор, пока санкции США против Ирана остаются в силе или до тех пор, пока не будет получен сигнал из Вашингтона, разрешающий его возобновление. Мусадик Малик, государственный министр нефти Пакистана заявил по этому поводу, что Исламабад «направил Ирану уведомление о форс-мажорных обстоятельствах и оправданиях в соответствии с Соглашением о купле-продаже газа (GSPA), что в результате приостанавливает обязательства Пакистана по GSPA». Что самое досадное для Ирана – так это то, что еще на прошлой неделе, когда глава иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиан был с визитом в Исламабаде – речи о приостановке не шло. Более того, в своих выступлениях он неоднократно упоминал этот проект как важный факт энергетического сотрудничества, укреплении экономического и инвестиционного партнерства между обеими странами. Не случилось. И сейчас Тегерану остается только гадать, будет ли эта приостановка временной – или же станет постоянной. В Пакистане прекрасно осознают всю важность этого трубопровода. «Нам нужен этот [иранский] газ. Мы активно взаимодействуем [с правительством Ирана] в направлении получения этого газа, потому что это дает нам энергетическую безопасность», - как мантру повторяет все тот же Мусадик Малик, но переубедить Вашингтон не может. Единственное, что удалось добиться Исламабаду – это получить от американцев срок до 24 марта следующего года на урегулирование всех юридических споров с Тегераном.