Как долго продлится жара и духота в Азербайджане?

Жаркая и душная погода на территории Азербайджана сохранится до 17 августа, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

В Службе отметили, что максимальная температура воздуха в Баку 12 августа была на 6 градусов выше климатической нормы. В Баку и на Апшеронском полуострове было до 41 градуса, в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана и низменных районах до 43 градусов, в Гянджа-Газахской зоне - до 40 градусов, в горных районах - до 34 градусов тепла.