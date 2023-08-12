Коллаборант Рогов вынужден признать успехи украинцев

Владимир Рогов, руководитель оккупационных властей Запорожской области, заявил, что Вооруженные силы Украины закрепились в северной части поселка Урожайное в сепаратистской «ДНР». Саму ситуацию на этом участке фронта он охарактеризовал как «тяжелую и тревожную», передает «Коммерсант».

«Спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за этот населенный пункт противнику удалось зайти и закрепиться в северной части Урожайного»,— написал Рогов в Telegram.

По его словам, российские военные удерживают позиции в южной части Урожайного. В поселке продолжаются «тяжелые бои сверхвысокой интенсивности».

«Урожайное повторяет судьбу Пятихаток и Старомайорского, практически стертых с лица земли в результате продолжительных боев и активного использования обеими сторонами тяжелых видов вооружения»,— заявил Рогов.

Урожайное — поселок в Волновахском районе Донецкой области Украины. Вчера, 12 августа, российские «военкоры» писали в Telegram, что ВСУ получили контроль над поселком. В тот же день Владимир Рогов писал, что российские военные в результате контратаки вернули контроль над Урожайным.