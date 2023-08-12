Израиль ударил по Сирии: уничтожены склады с ракетами иранских прокси

Командование армии Сирии утверждает, что часть ракет удалось перехватить. Однако подтверждает, что причинен ущерб.

В ночь на 13 августа военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по целям около Дамаска, сообщили сирийские государственные СМИ.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) также сообщает, что в результате израильского авиаудара по целям к западу от Дамаска уничтожены склады ракет, расположенные в горной местности и принадлежавшие проиранским силам. Сведений об убитых или раненых пока нет.

Судя по сообщениям оппозиционных сирийских источников, удары были нанесены по целям в районах Кудсайя, Ас-Сабура, Дубар к западу от Дамаска.

Власти Израиля обычно не комментируют сообщения об израильских ударах по целям в Сирии.