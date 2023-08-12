Эльдар Мамедов, житель села Удуллу, жалуется, что из-за нехватки поливной воды в этом году не смог ничего посадить.

По словам местных жителей, обычно Пирсаат начинает пересыхать с июля. Но за последние два-три года это происходит уже в начала мае. В результате жители села не могут заниматься весенними посевами.

Жители отдаленного села Удуллу Гаджигабульского района уже много лет страдают летом от острой нехватки воды. Но в последние годы ситуация резко ухудшилась. Несмотря на непрекращающиеся в последние месяцы дожди и паводки, река Пирсаат полностью пересохла, а ряд артезианских и родниковых источников обмелел.

«Правда, в небольших объемах есть артезианская вода, - говорит Мамедов. - Но из-за солености она непригодна как для орошения посевов, так и для нужд домашнего скота».

В свое время для обеспечения жителей села питьевой водой за счет водопровода Огуз-Габала-Баку были сооружены родники. Но за последнее время часть из них обмелела.

В результате из-за проблем с водой село Удуллу, а с ним и окрестные деревни постепенно пустеют, большинство жителей в поисках заработка переезжает в столицу.

Эльшан Магеррамов, председатель муниципалитета села Биринджи Удуллу, подтвердил в беседе с haqqin.az наличие проблемы, добавив, что в значительной степени она вызвана климатическими изменениями и скудностью осадков.

Мубариз Сулейманов, коллега Магеррамова из села Икинджи Удуллу, ситуацию комментировать отказался.

«Воду сельчанам подают из водопровода Огуз-Габала-Баку, - рассказал представитель местной исполнительной власти Гисмят Агакишиев. - В ближайших к нам селах уже началась установка счетчиков потребления. В селе Икинджи Удуллу к домам подведут родниковую воду и тоже установят счетчики».

По данным переписи 2009 года, в селе Биринджи Удуллу проживает 2.092 человека, в Икинджи Удуллу — более 1.400 человек. Раньше эти села входили в состав Шемахинского района, но позже были переданы под управление Гаджигабульского района.

Расим Исмаилов, заместитель начальника Гаджигабульского управления ирригационных систем, сообщил haqqin.az, что как таковой оросительной сети в Удуллу никогда не было. По его словам, эти села даже не входят в зону обслуживания управления. А потому их потребности обеспечивает за счет родниковой воды ОАО «Азерсу».