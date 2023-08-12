Эльнур Мамедов, отдел экономики 12:59

Казалось бы, после недавнего заявления Ильхама Алиева о проблемах, связанных с перспективами Транскаспийского газопровода, актуальность этой темы вновь и надолго отойдет на второй план. Но, как заявил накануне заместитель председателя Кабинета министров и глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, выступая на научно-практической конференции «Каспийское море - море мира и дружбы», этот вопрос еще рано выводить за скобки повестки дня. По словам Мередова, Ашхабад готов продолжать взаимодействие с европейскими партнерами по проекту Транскаспийского газопровода, предполагающему поставки туркменского газа в Евросоюз. Идея этого газопровода, инициированная Туркменистаном, изначально рассматривалась не просто как экономически и коммерчески обоснованный проект, но и как ключевое условие, необходимое для обеспечения глобальной энергетической безопасности и устойчивости на основе равного учета интересов и выгод производителей, транзитеров и потребителей энергии.

В этой связи правомерно задаться вопросом: почему же в Ашхабаде так поздно вспомнили об эффективности Транскаспийского проекта? Ведь на протяжение достаточно долгого времени этот стратегический замысел то всплывал на форумах глобальной и региональной энергетики, то вдруг вновь исчезал в бурных волнах геополитики. Причем исчезал, несмотря на то, что Евросоюз открыто заявлял о заинтересованности в поставках туркменского газа, а сам Туркменистан, обладающий вторыми в мире запасами «голубого топлива», казалось бы, должен был приветствовать возможность продавать свой газ на самый перспективный и востребованный рынок в мире. Тем не менее, даже в разгар энергетического кризиса, вызванного отказом Евросоюза от импорта российских энергоносителей, Ашхабад проявлял в отношении проблем европейского рынка удивительную пассивность, а еще точнее - полное безразличие. Что на фоне позиции Азербайджана, откликнувшегося на просьбу европейских партнеров, вызывало в Брюсселе искреннее недоумение. Так что же заставило Ашхабад повернуться лицом к теме, пик актуальности которой миновал два года назад?

Как выясняется, Туркменистан встревожило создание трехстороннего газового союза с участием России, Казахстана и Узбекистана, который, по словам председателя Государственного концерна «Туркменгаз» Мырата Арчаева, напрямую затрагивает интересы Ашхабада. Напомним, что проект «тройственного газового союза» с участием Казахстана и Узбекистана является инициативой России, планирующей использовать его для обеспечения внутренних потребностей трех стран в газе, а также для наращивания коллективного экспортного потенциала. Следует уточнить, что после отказа Европы от российского газа Москва, дабы компенсировать понесенные потери, часто прибегает к подобным соглашениям с другими странами. Судя по всему, гнев официального Ашхабада вызвало заявление директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, отметившего, что тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен «за счет других стран», проявляющих интерес к взаимовыгодному и конструктивному сотрудничеству.