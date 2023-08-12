Десятки российских военных погибли или получили ранения в результате атаки украинских дронов в Крыму в ночь на 12 августа, пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины (СБУ).

Собеседники издания утверждают, что атаку с участием 17 дронов организовала СБУ. Целью атаки стала логистическая база российских войск в районе Евпатории. Дроны атаковали военный палаточный городок, стоянки автомобильной техники и топливозаправщики.

Издание отмечает, что масштаб повреждений уточняется, по предварительным данным, повреждено много техники.

Минобороны РФ утром 12 августа заявляло, что отразило атаку 20 БПЛА в Крыму. Ведомство утверждало, что разрушений и пострадавших нет.