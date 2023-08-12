Джейхун Наджафов, собкор 13:29

В регионах России стали массово призывать мигрантов на «специальную военную операцию» (СВО). Как сообщает издание trud.ru, в Орловской области 50 рабочих мусороперерабатывающего завода получили повестки из военкомата. Характерно, что среди них оказались два десятка узбеков, не так давно ставших гражданами России. По сообщению информационного агентства «Фергана», мигранты записали видеообращение, в котором попросили помощи у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В ответ Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана выпустило следующее заявление:

«Просим узбекских трудовых мигрантов в России не ввязываться в боевые действия, не выезжать в зоны конфликтов, а при возникновении таких ситуаций обращаться в Агентство и другие уполномоченные организации». Отмечается, что только за первый квартал 2023 года российские паспорта получили 45.000 граждан Таджикистана. Всего же за последние пять лет гражданами России со всеми правами на собственность, работу, учебу, лечение и, что особенно важно, материнский капитал официально стали свыше миллиона мигрантов из бывших советских республик Средней Азии. Тем не менее, как отмечает издание trud.ru, никто из «среднеазиатских» граждан Российской Федерации воевать в Украине не хочет, а потому отказывается брать повестки из военкомата.

«Складывается несправедливая ситуация, при которой умирают за Родину мужчины коренных народов, прежде всего русские. А уроженцы Средней Азии, получившие гражданство РФ, замещают их на рабочих местах», - высказался по этому поводу депутат Госдумы Михаил Матвеев. Народный избранник заявил, что готовит поправки к «Закону о воинской службе», которые позволят в случае необходимости мобилизовывать также уроженцев Средней Азии, получивших российское гражданство. «Я завален комментариями под текстом о моей инициативе уравнять в воинской обязанности граждан России, у которых нет другой родины и паспорта, с приобретшими российское гражданство мигрантами, - цитирует Матвеева trud.ru. - Речь идет о выходцах не только из среднеазиатских республик, но и из Закавказья». По словам законодателя, вместо того, чтобы присоединится к российской армии, мигранты пополняют собой «воинство» строителей, таксистов и дворников.

«Мы не видим их на поле боя, - написал Матвеев в Telegram. - Идет война, и России нужны солдаты». По словам депутата, натурализовавшиеся граждане, большая часть которых, как считается, сохранила первоначальное гражданство, используют статус двойного гражданства, чтобы избежать войны. Матвеев прямо говорит, что цель его поправок к «Закону о воинской службе» - устранить существующие препятствия для военной мобилизации лиц с двойным гражданством. Отметим, что точная статистика о том, какое число выходцев из Центральной Азии и Южного Кавказа воюют на стороне российской армии в Украине, отсутствует. В сентябре 2022 года в российское законодательство были внесены ряд изменений, упростивших процедуру получения гражданства для иностранных граждан, проходящих военную службу. В частности, рядом с главным миграционным центром Москвы был открыт военкомат. По многочисленным свидетельствам мигрантов, на них оказывали давление, их обманывали и даже угрожали им, принуждая подписывать военные контракты. Таким образом, мобилизация на войну в Украину мигрантов и российских граждан из числа этнических меньшинств становится едва ли не единственным путем легализации статуса мигранта в России. Однако и этот метод Кремля порой дает сбои. Так, в октябре 2022 года два таджикских новобранца, которым не давали молиться, открыли огонь по военному учебному центру в Белгороде неподалеку от границы с Украиной, убив одиннадцать человек, что стало самым кровавым и загадочным за последние годы инцидентом на межэтнической почве в российской армии.

«Побоище в Белгороде» в Москве расценили как теракт, после чего было резко увеличено число рейдов по выявлению миграционных нарушений. Тем не менее, как считают российские правозащитники, по мере сокращения числа мобилизованных зеков на войну в Украину будут все больше призывать мигрантов. Как сообщил haqqin.az в этой связи адвокат Аббас Атакишиев, участие граждан Азербайджана в незаконных вооруженных формированиях является уголовным преступлением и подпадает под статью 114 УК (наемничество) и карается лишением свободы сроком до 10 лет. Под понятием «незаконные вооруженные формирования» имеются в виду такие террористические группировки, как «Свободная сирийская Армия», «Хизболла», ИГИЛ, «Тайфатуль Мансура» и др. «В то же время, - говорит адвокат, - нет никаких препятствий для наших граждан заключать контракты с частными военными компаниями (ЧВК), действующими в различных странах на законных основаниях. В случае с Российской Федерацией частная военная компания является законной, если не вербует, не обучает, не финансирует и не использует наемников в боевых действиях на российской территории. По законам РФ наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения, не являющееся гражданином государства, участвующее в вооруженном конфликте или военных действиях, но при этом не проживающее постоянно на его территории».

Для разъяснения ситуации с миграционной политикой России и мобилизацией на украинский фронт, haqqın.az обратился к Рамилю Алиеву - председателю общественной организации «Азербайджанская община городского округа Истра Московской области» и координатору Консультативного Совета «Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России». По его словам, призыв в российскую армию гражданин Азербайджана, имеющих вид на временное или постоянное проживание в России, полностью исключен. «Азербайджанские диаспорские организации поддерживают тесный контакт с региональными и городскими властями РФ, - подчеркнул Рамиль Алиев. - На сегодняшний день азербайджанцев в возрасте до 30 лет, имеющих гражданство Российской Федерации, могут призвать на срочную военную службу, которая будет проходить вне зоны СВО. Большинство азербайджанцев постарше проходили службу в армии Азербайджана, а потому не могут быть привлечены к мобилизации по ряду востребованных в российских войсках воинских специальностей. Официально граждане России, независимо от их этнической принадлежности, могут участвовать в СВО только в том случае, если добровольно заключат контракт с российским военным командованием. Так, вербовка в СВО широко распространена среди выходцев из Средней Азии, работающих в российских регионах и не имеющих гражданства России. Им предлагают добровольное участие в СВО в течении одного года, по завершению которого они автоматически получат российский паспорт со всеми социальными льготами, а также единовременную выплату в размере 200.000 рублей и больше. Предложение весьма заманчивое, поскольку узбеки, таджики и другие мигранты без гражданства не защищены российскими законами, не обеспечены социальной поддержкой и не имеют возможности изменить свой социальный статус, чтобы получить сколько-нибудь престижную работу».