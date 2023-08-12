Синоптики о погоде в Баку: 42 градуса
В понедельник, 14 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, прогнозируется юго-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха составит ночью 24-29° тепла, днем 37-40°, местами 41-42° тепла. Относительная влажность воздуха составит ночью 50-60%, днем 30-40%.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) - 29-30° тепла.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых высокогорных районах возможны небольшие кратковременные дожди, грозы, град. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 23-27° тепла, днем 35-40°, местами 42-43° тепла, в горах ночью 18-23° тепла, днем 29-34° тепла.