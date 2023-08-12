Россияне обстреляли Херсонскую область: среди погибших новорожденный

В Херсонской области Украины погибли шесть человек от ударов российской артиллерии, среди них младенец, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Россияне ударили по селу Станислав из РСЗО. В результате погибли два человека, еще одна женщина получила ранения. Из-за обстрела разрушены и повреждены 5 частных жилых домов.

«В Широкой Балке в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб местный житель и семья - муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от рождения. 12-летний сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Состояние ребенка критическое», - написал Клименко.