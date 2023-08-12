В британской разведке назвали вероятного «спонсора» «Вагнера»

ЧВК «Вагнер», вероятно, движется к процессу сокращения штата и переформатирования, в основном чтобы сэкономить на расходах на заработную плату персонала. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

После неудавшегося мятежа в июне 2023 года российские власти действовали против деловых интересов владельца ЧВК Евгения Пригожина, отмечают в британской разведке.

«Существует реальная вероятность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство перестанет платить «Вагнеру», вторыми наиболее вероятными плательщиками будут белорусские власти», - говорится в отчете.

В Минобороны Великобритании считают, что «большие траты на крупную военную группировку будут значительной и потенциально нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов».