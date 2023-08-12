Российские военные открыли огонь по шедшему в Украину судну

Инцидент произошел 13 августа около 6:40 по московскому времени в юго-западной части Черного моря. Патрульный корабль обнаружил сухогруз, который шел под флагом Палау в украинский порт Измаил и «не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов».

Российские военнослужащие на патрульном корабле Черноморского флота «Василий Быков» открыли предупредительный огонь, чтобы остановить в Черном море сухогруз «Сукра Окан». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля «Василий Быков» был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих», — заявили в российском министерстве.

В Минобороны РФ заявили, что иностранное судно застопорило ход, после чего российские военные высадились на сухогруз и провели досмотр. Затем судно продолжило движение в порт Измаил.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что с 20 июля все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В российском ведомстве добавили, что страны, под чьим флагом идут такие суда, «будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима».