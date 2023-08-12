Отдел информации 14:26

Как уже сообщалось, Армения подала заявку на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации на Лачинской дороге. До этого армянский сепаратистский режим в Карабахе отверг предложенный Россией «компромиссный вариант», предусматривавший транспортировку товаров в Ханкенди как по Агдамской, так и по Лачинской дорогам. В частности, Россия предлагала для начала открыть для деятельности Международного Красного Креста дорогу Агдам - Ханкенди, а спустя 24 часа возобновить перевозку грузов по дороге Лачин - Ханкенди. Однако сепаратисты вначале потребовали открыть обе дороги одновременно, а позже и вовсе отвергли предложение России.

Журналист Кирилл Кривошеев, эксперт по постсоветскому региону, заявил в интервью российской газете «Коммерсантъ», что, по словам представителей Азербайджана, армяне отвергли предложение России по политическим мотивам. «Они не хотят запуска работы Агдамского коридора, ведь тогда им придется признать зависимость от Азербайджана, - отметил эксперт. - Армения же перед мировым сообществом пытается надавить на гуманитарную составляющую». По словам Кривошеева, чтобы добиться открытия дороги на Лачин, Армения обратилась в Совет Безопасности ООН - единственную международную структуру, которая теоретически может заставить Баку сделать это. «Но Азербайджан убежден, что действует в своем праве на своей территории, - подчеркнул российский эксперт. - Ведь, собственно, Лачинский коридор, где стоит азербайджанский КПП — это территория Азербайджана, на которой он вправе устанавливать свои законы. А Агдамский коридор - тем более». Кривошеев назвал сложившуюся в Карабахе ситуацию «очень сложной для России», поскольку именно Кремль выступил гарантом функционирования «Лачинского коридора», установленного в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Но в данный момент Москва ничего сделать не может. В Армении, безусловно, разочарованы этим и считают, что Россия должна была добиться снятия установленного Азербайджаном пограничного поста в Лачине.

«Но это абсолютно невозможно, - считает эксперт. - Получается, что Москва не просто согласна на Агдамский коридор, который будет работать наряду с Лачинским, но еще и на то, чтобы Агдамский коридор открылся на сутки раньше». Другой российский эксперт, специалист-международник Елена Супонина, считает, что, обратившись в Совбез ООН, Армения ничего не добьется. «Вряд ли Совет безопасности ООН может что-то сделать без активных совместных действий международных посредников, таких как Россия, США и Евросоюз, - говорит Супонина. – И вот здесь мы вступаем на еще одну зыбкую почву. Отношения между тремя этими посредниками сейчас очень плохие. Уровень недоверия высок, и это также влияет на то, что развязки для проблемы Нагорного Карабаха ищутся с большим трудом. Россия опасается, что под видом нахождения каких-то развязок для этой проблемы те же европейцы и американцы попытаются вытеснить ее из региона. Брюссель и Вашингтон заигрывают и с Арменией, и с Азербайджаном. Ведутся разговоры о том, что, возможно, и российским миротворцам надо сворачивать свою миссию в регионе. И Москва этого сильно опасается». Армянский эксперт-востоковед Армен Петросян также заявил в интервью агентству «Спутник Армения», что роль России на Южном Кавказе серьезно ослабла, в результате чего Москва уже не может повлиять на урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном.