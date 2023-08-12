Под Москвой масштабный пожар

Складские помещения загорелись в подмосковном городе Раменское, сообщает региональное управление МЧС РФ.

«В 11:57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Раменское, 4-й километр Донинского шоссе», — рассказали спасатели.

К тушению пожара привлечены десять единиц техники и 29 человек. Интерфакс пишет со ссылкой на пресс-службу МЧС России, что площадь пожара составляет 1,8 тысячи квадратных метров. В складских помещениях находятся удобрения. В областной прокуратуре утверждают, что загорелись пластиковые поддоны. Данных о пострадавших пока не поступало.