Польша создает воинскую часть у границы с Беларусью

«Воинская часть будет создана в Чарна-Белостоцкой (город в Подляском воеводстве близ границы с Беларусью)», - сказал глава Минобороны Польши, которого цитирует агентство PAP.

Блащак добавил, что первые солдаты появятся там к концу текущего года.

Сообщается, что воинская часть выступит в качестве учебного центра для нужд создаваемой 1-й пехотной дивизии легионов. Блащак уточнил, что в Чарна-Белостоцкой также будут дислоцироваться подразделение 18-го Белостоцкого разведывательного полка и бойцы Сил территориальной обороны (WOT), в том числе 1-я Подляская бригада WOT.

Агентство сообщает, что на первом этапе в Чарна-Белостоцкой будет построен контейнерный городок, подготовленный для размещения солдат, затем будут возведены капитальные строения.