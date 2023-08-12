Шестой человек в мире смог вылечиться от ВИЧ

По словам ученых, предыдущим пациентам также трансплантировали стволовые клетки уже мутированного CCR5. Эта клетка блокирует проникновение ВИЧ в клетки организма.

В мире появился шестой человек, вылеченный от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). 50-летний мужчина из Женевы сумел выздороветь после пересадки костного мозга. Об этом сообщает издание France 24.

В 2018 году нынешнему пациенту из Женевы пересадили эти стволовые клетки для лечения агрессивной формы лейкемии, но уже без мутации. Это означало, что вирус все еще способен проникать в клетки пациента.

Но уже через 20 месяцев, когда мужчина прекратил прием антиретровирусных препаратов, врачи не обнаружили никаких следов вируса в его организме. Пока ученые не исключают возможности возврата вируса. Но говорят, что пациент находится в состоянии продолжительной ремиссии. Диагноз ВИЧ был поставлен мужчине еще в 1990 году.

Существует несколько возможных объяснений, почему пациент из Женевы вылечился. Так, по мнению ученых, трансплантация устранила все инфицированные клетки без необходимости знаменитой мутации. Также важную роль сыграло иммуносупрессивное лечение, которое требовалось после трансплантации.

Ранее пациентов с ВИЧ-инфекцией вылечили в Берлине, Лондоне, Дюссельдорфе, Нью-Йорке и Сити-оф-Хоуп. Им вводили стволовые клетки с мутацией CCR5.