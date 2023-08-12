Польша закроет Брестский коридор американскими Apache и Abrams

Польша собирается выставить заслон из американских вертолетов Apache и танков Abrams для защиты Брестского коридора, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США по поводу нашего запроса на ударные вертолеты Apache. Abrams вместе с Apache сформируют заслон, который закроет Брестские ворота», — цитирует РБК польского министра.

По его словам, танки вместе с вертолетами станут «непреодолимой преградой».

Брестские ворота — участок земли шириной около 80 км на границе Польши и Беларуси между реками Нарев и Западный Буг. Министр обороны Польши определяет этот участок как «равнину между Брестом и рекой Вислой».