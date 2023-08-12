Трамп: Конкурентов нет, стопроцентно победим

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его шансы победить действующего президента Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году «близки к 100%».

«Близки к 100%», - сказал Трамп, отвечая на вопрос британской Times о том, как он оценивает свои шансы на победу в выборах против Байдена.

Трамп также заявил, что не видит кого-либо, кто мог бы составить ему конкуренцию среди республиканцев на намеченном на январь праймеризе.