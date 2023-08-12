Жительница Донецка обругала российских военных. Ее заставили извиняться видео
Жительницу Донецка Наталью Опухтину заставили извиняться на камеру после того, как она обругала российских военных.
The Insider пишет, что, судя по гербу «ДНР» с надписью «полиция», на фоне которого стоит женщина, запись сделана в «полицейском участке». Опухтина говорит, что обругала российских военных, потому что была пьяна, и что на самом деле она поддерживает «СВО».
Накануне российские Z-каналы опубликовали видеозапись из донецкого кафе, на которой блондинка говорит сидящим за соседним столом мужчинам в камуфляже: «Рот свой заткните, господа вонючие, вы приехали сюда за бабками, у нас пацаны с войны придут, мы вас уроем». Женщина говорит также, что жителям Донецка не нужна Москва, и называет военных «узкоглазыми уродами», «холуями» и «тупорылыми овцами».