Жительницу Донецка Наталью Опухтину заставили извиняться на камеру после того, как она обругала российских военных.

The Insider пишет, что, судя по гербу «ДНР» с надписью «полиция», на фоне которого стоит женщина, запись сделана в «полицейском участке». Опухтина говорит, что обругала российских военных, потому что была пьяна, и что на самом деле она поддерживает «СВО».

Накануне российские Z-каналы опубликовали видеозапись из донецкого кафе, на которой блондинка говорит сидящим за соседним столом мужчинам в камуфляже: «Рот свой заткните, господа вонючие, вы приехали сюда за бабками, у нас пацаны с войны придут, мы вас уроем». Женщина говорит также, что жителям Донецка не нужна Москва, и называет военных «узкоглазыми уродами», «холуями» и «тупорылыми овцами».