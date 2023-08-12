Украина выигрывает войну с Россией, но к Рождеству она не закончится, говорится в статье британской The Times.

«Контрнаступление, которое сейчас затягивается, начиналось с надеждой на «чудо», - пишет издание со ссылкой на офицера армии США, участвовавшего в подготовке украинских военных.

«НАТО ожидала чудес, а украинцы обещали им это. Но вы не можете вести войну на основе оптимизма», - заявил офицер.

Проблемы, которые вскрылись при контрнаступлении, привели к напряженности между Украиной и союзниками. Они начали выдвигать взаимные обвинения.

По мнению автора статьи Марка Галеотти, война затягивается. И сейчас нужно разрабатывать долгосрочные планы поддержки Украины, «которые, возможно, наконец создадут условия для рассмотрения возможности некоего мира».