Шахин Мустафаев в Минске ответил на вопрос haqqin.az: какими будут Игры стран СНГ в Гяндже? ФОТО
Сегодня в Минске состоится церемония закрытия II Игр стран СНГ. Для участия в ней в столицу Беларуси прибыл вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев. Перед церемонией в минском «Президент Отеле» состоялась его встреча с белорусским коллегой Игорем Петришенка, на которой присутствовал и корреспондент haqqin.az.
«Сегодня на церемонии закрытия мы торжественно передадим право проведения следующих Игр стран СНГ Азербайджану, - говорит Петришенка. – Поздравляем Азербайджан с успешным выступлением в Беларуси. У вас на данный момент 55 медалей, из которых 8 золотых.
Интересно, что Азербайджан провел первые Европейские игры, а вторые прошли в Минске. Теперь мы провели вторые Игры стран СНГ, а третьи примет ваша страна».
«Я приехал в Минск по прекрасному поводу – II Игры стран СНГ, - говорит Шахин Мустафаев. – Поздравляю Беларусь с успешным проведением соревнований. Мы принимаем у вас эту эстафету. В 2025 году Игры пройдут в Гяндже. Как известно, у Азербайджана богатый опыт проведения крупных соревнований. Как раз в эти дни у нас проходит Кубок мира по шахматам. Уверен, что проведем Игры СНГ на самом высоком уровне.
Спасибо за высокую оценку наших результатов. Мы довольны нашими показателями. Спорт в Азербайджане развивается под чутким руководством главы государства и президента Национального олимпийского комитета Ильхама Алиева. Он следит за результатами нашей команды в Беларуси.
В свою очередь, поздравляю Беларусь со 2-м местом на нынешних Играх. Спорт – это комплексный показатель развития страны».
Отвечая на вопрос корреспондента haqqin.azо том, какими будут Игры стран СНГ в Гяндже, Шахин Мустафаев ответил, что будут созданы все условия для успешного проведения соревнований.
«Вы знаете, что Гянджа – это второй по величине город Азербайджана. Естественно, будут подключены и близлежащие районы. Везде созданы хорошие условия, построены Олимпийские спорткомплексы. В Гяндже продолжается строительство большого спортивного комплекса. К Играм 2025 года он будет готов».
«Мы с азербайджанскими друзьями поделимся всем опытом по составу участников, - вступает в беседу Игорь Петришенка. – Будем координированно работать».
«Думаю, что в Азербайджан будет не меньше стран, чем в Беларуси, - продолжает наш вице-премьер. – На первых Играх было 9 стран, в этом году – 22. Наверное, в Азербайджане будет даже больше команд».