Эльмир Алиев, собкор, Минск 17:22

Сегодня в Минске состоится церемония закрытия II Игр стран СНГ. Для участия в ней в столицу Беларуси прибыл вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев. Перед церемонией в минском «Президент Отеле» состоялась его встреча с белорусским коллегой Игорем Петришенка, на которой присутствовал и корреспондент haqqin.az.

«Сегодня на церемонии закрытия мы торжественно передадим право проведения следующих Игр стран СНГ Азербайджану, - говорит Петришенка. – Поздравляем Азербайджан с успешным выступлением в Беларуси. У вас на данный момент 55 медалей, из которых 8 золотых. Интересно, что Азербайджан провел первые Европейские игры, а вторые прошли в Минске. Теперь мы провели вторые Игры стран СНГ, а третьи примет ваша страна».

«Я приехал в Минск по прекрасному поводу – II Игры стран СНГ, - говорит Шахин Мустафаев. – Поздравляю Беларусь с успешным проведением соревнований. Мы принимаем у вас эту эстафету. В 2025 году Игры пройдут в Гяндже. Как известно, у Азербайджана богатый опыт проведения крупных соревнований. Как раз в эти дни у нас проходит Кубок мира по шахматам. Уверен, что проведем Игры СНГ на самом высоком уровне. Спасибо за высокую оценку наших результатов. Мы довольны нашими показателями. Спорт в Азербайджане развивается под чутким руководством главы государства и президента Национального олимпийского комитета Ильхама Алиева. Он следит за результатами нашей команды в Беларуси. В свою очередь, поздравляю Беларусь со 2-м местом на нынешних Играх. Спорт – это комплексный показатель развития страны».